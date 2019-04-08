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Садальский рассказал, почему раньше терпеть не мог Собчак

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Садальский рассказал, почему раньше терпеть не мог Собчак

Ксения Собчак достойна восхищения во всех направлениях своей деятельности, заявил в интервью Федеральному агентству новостей актер и телеведущий Станислав Садальский. По словам артиста, телеведущей нет равных прежде всего в российской журналистике. 

При этом артист в резком тоне высказался о семье бывшего мужа Ксении, несмотря на недавние добрые пожелания ее бывшего свекра снохе. Ранее народный артист России Эммануил Виторган в интервью газете «Вечерняя Москва» назвал Ксению Собчак «добрым» и «хорошим» человеком и пожелал ей любви и счастья, которые она заслужила. 

«Я не знаю мнения Виторгана, это их личное дело, я вообще с Виторганами не хочу общаться. У меня свое мнение есть. Она такая неординарная, такая интересная, она с возрастом меняется: становится все лучше, и лучше, и лучше», — заявил Станислав Садальский.  

Телеведущий признался, что раньше «терпеть не мог» Ксению Собчак, но теперь ненависть сменилась восхищением. 

«Когда она с мамой ругалась, мне это не нравилось. Я очень люблю Люду (мать Ксении Собчак Людмила Нарусова. — Прим. ФАН), отца любил, был знаком. И мне не нравилось, когда Ксения с мамой не очень хорошо разговаривала. А сейчас она маму обожает, она меняется», — добавил артист.

Садальский рассказал, почему раньше терпеть не мог Собчак

Актер отметил, что с большим интересом следит за творчеством Ксении Собчак в ее новом проекте на YouTube — программе «Осторожно, Собчак!», героиней одного из выпусков которой стала Анастасия Волочкова. Балерина оказалась недовольна поведением Ксении во время визита к ней и опубликованным материалом. В разгоревшемся конфликте Садальский поддержал скандальную ведущую.

Садальский рассказал, почему раньше терпеть не мог Собчак

«Мне очень нравится то, что она делает. Другое дело, что есть три вещи, которые всегда будут интересны. Я сам как бывший журналист это знаю — чужая смерть, чужая постель, чужие деньги. И вопрос этики — это другое, но я восхищаюсь Ксенией», — отметил собеседник ФАН. 

Актер присоединился к добрым пожеланиям Ксении от Виторгана-старшего и также пожелал ей продолжать меняться. Кроме того, по мнению Садальского, ведущая могла бы вновь попытаться реализовать себя на политическом поприще. 

Автор: Анна Клименко
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