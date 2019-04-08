Садальский рассказал, почему раньше терпеть не мог Собчак

Ксения Собчак достойна восхищения во всех направлениях своей деятельности, заявил в интервью Федеральному агентству новостей актер и телеведущий Станислав Садальский. По словам артиста, телеведущей нет равных прежде всего в российской журналистике.

При этом артист в резком тоне высказался о семье бывшего мужа Ксении, несмотря на недавние добрые пожелания ее бывшего свекра снохе. Ранее народный артист России Эммануил Виторган в интервью газете «Вечерняя Москва» назвал Ксению Собчак «добрым» и «хорошим» человеком и пожелал ей любви и счастья, которые она заслужила.

«Я не знаю мнения Виторгана, это их личное дело, я вообще с Виторганами не хочу общаться. У меня свое мнение есть. Она такая неординарная, такая интересная, она с возрастом меняется: становится все лучше, и лучше, и лучше», — заявил Станислав Садальский.

Телеведущий признался, что раньше «терпеть не мог» Ксению Собчак, но теперь ненависть сменилась восхищением.

«Когда она с мамой ругалась, мне это не нравилось. Я очень люблю Люду (мать Ксении Собчак Людмила Нарусова. — Прим. ФАН), отца любил, был знаком. И мне не нравилось, когда Ксения с мамой не очень хорошо разговаривала. А сейчас она маму обожает, она меняется», — добавил артист.

Актер отметил, что с большим интересом следит за творчеством Ксении Собчак в ее новом проекте на YouTube — программе «Осторожно, Собчак!», героиней одного из выпусков которой стала Анастасия Волочкова. Балерина оказалась недовольна поведением Ксении во время визита к ней и опубликованным материалом. В разгоревшемся конфликте Садальский поддержал скандальную ведущую.

«Мне очень нравится то, что она делает. Другое дело, что есть три вещи, которые всегда будут интересны. Я сам как бывший журналист это знаю — чужая смерть, чужая постель, чужие деньги. И вопрос этики — это другое, но я восхищаюсь Ксенией», — отметил собеседник ФАН.

Актер присоединился к добрым пожеланиям Ксении от Виторгана-старшего и также пожелал ей продолжать меняться. Кроме того, по мнению Садальского, ведущая могла бы вновь попытаться реализовать себя на политическом поприще.