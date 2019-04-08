Зеленский настаивает на дебатах с Порошенко 19 апреля

Киев, 8 апреля. Юморист, основатель студии «Квартал 95» и кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский настаивает на проведении дебатов 19 апреля на столичном стадионе «Олимпийский» со своим оппонентом по второму туру выборов — действующим главой страны Петром Порошенко. Об этом он заявил в видеообращении, опубликованном в понедельник в социальной сети Facebook.

Ранее Порошенко заявил, что ждет шоумена Зеленского на дебатах на футбольной арене 14 апреля.

«Девятнадцатого апреля на «Олимпийском» будут мои дебаты с Порошенко, где я смогу задать ему любые вопросы», — подчеркнул артист.

Также юморист призвал граждан страны вместе подготовить вопросы для него.

«Например, когда начнутся посадки, почему «свинарчуки» не за решетками?» — предложил он.

Ранее центральная избирательная комиссия Украины заявила, что дебаты Зеленского и Порошенко обязаны пройти в телевизионной студии, согласно законодательству Украины. Глава ЦИК Татьяна Слипачук напомнила, что дебаты кандидатов на пост главы государства являются официальным мероприятием, которое оплачивается из государственной казны.

По итогам первого тура выборов, по данным ЦИК, победу одержал Зеленский, за него проголосовали 30,24% избирателей, за Порошенко — 15,95%.