Депутат Госдумы предложил новую систему распределения бюджетных мест в вузах

X съезд Объединения профсоюзов России СОЦПРОФ принял резолюцию о новом механизме распределения бюджетных мест в учебных заведениях. О предлагаемых поправках в законодательство в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей рассказал глава профобъединения депутат Госдумы Сергей Вострецов.

«На наш взгляд, существующая система бюджетного обучения в вузах недостаточно эффективна, так как она не обеспечивает молодыми специалистами поселения, где в них нуждаются. Бюджетные места в вузах оплачиваются за счет налогов, значит, государство не просто имеет право, а обязано гарантировать на эти средства нужное количество тех же учителей и врачей в регионах. Необходим новый подход, такой как государственный контракт», — рассказал Вострецов.

По словам депутата, должен быть организован учет потребностей специалистов каждой профессии, дефицитной для каждого региона.

«Например, если где-то не хватает 200 инженеров, то именно столько человек на конкурсной основе должны быть направлены на обучение. Неважно, в Москву, Петербург или какой-то другой город. Но по окончании вуза они будут обязаны вернуться в родной регион и отработать по специальности хотя бы три года», — добавил Вострецов.

Депутат отметил, что такой подход будет интересен как работодателям, так и самим студентам.

«Мы встречались с представителями различных компаний. Большинство из них жалуются, что не могут завлечь выпускников в отдаленные регионы даже высокой зарплатой. Но если мы будем изначально готовить ребят именно из этих мест, они с удовольствием будут возвращаться в отчий дом к родным и друзьям», — пояснил собеседник ФАН.

Помимо этого, парламентарий обратил внимание, что соответствующие изменения в законодательстве позволят обеспечить трудоустройство по специальности всех бюджетников, что повысит эффективность расходования государственных средств.

Член комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Сергей Вострецов является депутатом Госдумы двух последних созывов. Он возглавляет Объединение профсоюзов России СОЦПРОФ.