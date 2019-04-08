Посол РФ рассказал о встрече с пострадавшим при инциденте в Эймсбери

Лондон, 8 апреля. Отравленный в городе Эймсбери гражданин Британии Чарли Роули хотел бы встретиться с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным для того, чтобы разобраться в случившемся. Об этом заявил в интервью РИА Новости российский посол в Соединенном Королевстве Александр Яковенко.

Роули вместе с братом Мэттью встретились 6 апреля с послом Яковенко в британской столице, чтобы обсудить ситуацию вокруг расследования двух громких происшествий. В ходе встречи Роули указал на то, что обеспокоен ухудшающимся самочувствием. По его словам, он знает о случившемся лишь с заявлений Скотленд-Ярда.

«По словам Роули, стремясь разобраться в случившемся, он встретился с главой правительства Великобритании Терезой Мэй, но желаемых ответов в ходе этой беседы не получил», — объяснил дипломат.

Яковенко уточнил, что Роули хотел встретиться с российским лидером для того, чтобы «прояснить ситуацию».

Напомним, 4 июля 2018 года сотрудники правоохранительных органов Британии сообщили, что в Эймсбери два человека «оказались под воздействием неизвестного препарата» и были доставлены в больницу в критическом состоянии. Позже Скотленд-Ярд заявил, что мужчина и женщина были отравлены тем же веществом, что и экс-офицер Главного разведывательного управления Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Пострадавшая от отравления 44-летняя Дон Стерджес спустя четыре дня после инцидента скончалась в окружной больнице Солсбери. Второй пострадавший, Чарли Роули, 20 июля был выписан из больницы.

В британском Солсбери 4 марта прошлого года были отравлены экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британские власти считают, что к отравлению россиян веществом под названием «Новичок» причастна РФ. Москва это категорически отрицает.