Мизулина назвала «запрет йоги в СИЗО» фейковой новостью

Москва, 8 апреля. Сенатор Елена Мизулина назвала «запрет йоги в СИЗО» типичным примером фейковых новостей.

Напомним, ранее сообщалось, что Мизулина обратилась в Генпрокуратуру с предложением запретить занятия йогой в СИЗО. Она в документе подчеркнула, что ей написал письмо профессор-богослов Александр Дворкин, который счел, что практика йоги в изоляторах может привести к гомосексуальным практикам и даже бунту. Однако сенатор опровергает данную информацию, называя ее фейковой, пишет kp.ru.

«Это типичный пример распространения фейковых новостей. В моем письме в адрес Генерального прокурора не содержалось никаких требований «запретить проведение занятий йогой в СИЗО», и уж тем более «запретить йогу», — сказала Мизулина.

Она подчеркнула, что «не оставляет без ответа ни одно обращение граждан» и направляет их в «профильные министерства и ведомства, в том числе, в Генеральную прокуратуру».