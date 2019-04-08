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Серебренникова освободили из-под домашнего ареста

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Серебренникова освободили из-под домашнего арестаМосква, 8 апреля. Мосгорсуд отменил домашний арест режиссеру Кириллу Серебренникову. Согласно поставлению, меру пресечения изменили на подписку о невыезде.

Как уточняет РИА Новости, домашний арест был отменен и в отношении двух других фигурантов уголовного дела «Седьмой студии» продюсера Юрия Итина и экс-главы департамента господдержки искусства и народного творчества Минкультуры Софьи Апфельбаум. Теперь они также находятся под подпиской о невыезде.

Напомним, по версии следствия, в период с 2011 по 2014 год государство выделило «Седьмой студии» 214 млн рублей на развитие и популяризацию современного российского искусства в рамках проекта «Платформа». Однако, как полагает СК РФ, Серебренников, Итин и продюсер Алексей Малобродский и Юрий Итин похитили 133 млн из этой суммы. Экс-продюсер «Седьмой студии» Екатерина Воронова (сейчас находится в розыске. — Прим. ФАН) уничтожила часть бухгалтерский документов.

Отметим, что в отношении Малобродского уже была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, а Серебренникова, Итина и Апфельбаум изначально поместили под домашний арест.

Автор: Игорь Федоров
Источник: РИА Новости
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