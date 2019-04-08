Мобильные операторы и ФСБ выступили против технологии eSIM​​​​​​​​​​​​​​

Москва, 8 апреля. Российские мобильные операторы МТС, «ВымпелКом» (бренд «Билайн») и «МегаФон» выступили против внедрения в стране технологии встроенной SIM-карты (eSIM).

Соответствующее заявление они озвучили в рамках совещания о перспективах использования технологии в России, сообщает РБК со ссылкой на источники на телекоммуникационном рынке.

Компании убеждены, что введение eSIM способно привести к увеличению конкуренции со стороны виртуальных мобильных операторов, а также влияния зарубежных производителей устройств. Кроме того, по их словам, появление данной технологии в России будет способствовать началу ценовых войн между телекоммуникационными компаниями и росту атак со стороны хакеров.

Против использования технологии выступил также и представитель Центра защиты информации и специальной связи, входящего в состав ФСБ. Он уверен, что введение eSIM приведет к сложностям с применением в новой технологии отечественной криптографии.

Напомним, в середине марта стало известно о том, что Минкомсвязи работает над созданием нормативной базы для внедрения виртуальных SIM-карт eSIM в России. Проект будет подготовлен к концу 2019 года

Технология eSIM — такой же модуль идентификации абонента, как и обычная SIM-карта. Чтобы устройство с eSIM могло работать на российских сотовых сетях, достаточно декларации соответствия аппарата российским требованиям использования средств связи.

Преимущества введения новой технологии оценил в разговоре с Федеральным агентством новостей аналитик интернет-издания PolitRussia Роман Романов. По его словам, eSim облегчит жизнь рядовых абонентов сотовой связи.