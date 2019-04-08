Экс-мэр Риги отверг обвинения в мошенничестве

Рига, 8 апреля. Отстраненный от должности мэра Риги Нил Ушаков заявил, что требование министра охраны окружающей среды и регионального развития Латвии Юриса Пуце оценить деятельность бывшего мэра на предмет мошенничества безосновательно.

«Если министр считает, что компенсация за бесплатный проезд, например, для школьников является мошенничеством, то трудно что-либо еще к этому добавить, — написал Ушаков в Facebook.

Экс-мэр Риги подчеркнул, что создавшему политическую партию на игорном бизнесе человеку мошенничество будет мерещиться везде. Ушаков добавил, что такими темпами бесплатные обеды в детских садах приравняют к уголовному преступлению.

Экс-мэр Риги напомнил, что за последние девять лет Рижская дума значительно расширила круг лиц, которые могут пользоваться общественным транспортом бесплатно или со скидками. Ушаков отметил, что введенные льготы компенсируются Рижской думой в виде дотаций или в форме вложения в собственный капитал. Оба способа являются логичными и законными, подытожил Ушаков.

Пуце потребовал отставки мэра Риги за «неисполнение установленных законом обязательств и нарушения нормативных актов». Министр по делам регионального развития Латвии обвинил Ушакова в нецелесообразном использовании средств из бюджета города, а также обратился в правоохранительные органы республики с просьбой оценить деятельность экс-мэра Риги на предмет мошенничества и бездействия государственного должностного лица.

Ушаков заявил, что намерен обжаловать в суде свою отставку. Экс-мэр Риги признал, что допускал некоторые ошибки, однако выразил мнение, что за те 12 нарушений, на которые указало министерство, отправить в отставку мэра в правовом государстве нельзя.

Экс-министр экономики Латвии Вячеслав Домбровский сравнил отставку Ушакова со «сталинскими репрессиями». Домбровский считает, что власти Латвии пытаются «свести счеты» с бывшим мэром Риги, а также отвлечь население от реальных проблем в стране.