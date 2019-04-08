Эксперт объяснил, почему Эрдоган хочет обсудить с Путиным решение США по Голанам

Турция претендует на региональное лидерство на Ближнем Востоке и не хочет усиления Израиля. Об этом в комментарии Федеральному агентству новостей рассказал военный эксперт, директор Центра геополитических исследований Института инновационного развития Дмитрий Родионов.

Эрдоган едет к Путину

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что собирается обсудить в ходе своего визита в Москву признание Соединенными Штатами суверенитета Израиля над сирийскими Голанскими высотами, которое противоречит решениям Совета Безопасности ООН.

«Все, что делает Нетаньяху, противоречит международным нормам. Но у Израиля за спиной стоят США. США не обращают внимания на решения ООН, они признали суверенитет Израиля над Голанскими высотами. Нельзя принять то, что они готовят для Ближнего Востока. Это приведет к хаосу и печальным последствиям для региона. Мы эту проблему обсудим сегодня в Москве», — заявил Эрдоган.

Израиль занял Голанские высоты по результатам Шестидневной войны 1967 года. Спустя 14 лет, в 1981 году, израильский парламент в одностороннем порядке провозгласил суверенитет Израиля над этой сирийской территорией. В Совете Безопасности ООН в том же году отказались признать это решение Тель-Авива. Дамаск считает Голанские высоты территорией Сирии. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в конце марта на встрече с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху подписал декларацию о признании суверенитета Тель-Авива над Голанскими высотами.

Далеко идущие последствия

По словам Дмитрия Радионова, Эрдоган озабочен не территориальной целостностью Сирии, которая сегодня сталкивается с гораздо более серьезными проблемами, чем потеря Голан. В плане территориальной целостности Сирии решение Трампа ничего не изменило, Израиль как оккупировал Голаны полвека назад, так и продолжит это делать.

«Просто Трамп создал опасный прецедент, который может иметь далекоидущие последствия не только для Ближнего Востока, но и для всего мира. Но Эрдогана вряд ли смущает и это. Его беспокойство вызвано двумя моментами. Во-первых, признание Голан со стороны США, равно как и признание Иерусалима израильской территорией, усиливает в регионе Израиль, с которым весь исламский (не только арабский) мир, включая Турцию, находится в состоянии холодной войны», — пояснил Дмитрий Родионов.

По словам эксперта, Турции, которая претендует на роль регионального лидера, разумеется, не нужно усиление Израиля. Кроме того, Анкара пытается позиционировать себя в качестве лидера противостояния с Израилем, достаточно вспомнить инцидент с «флотилией свободы», который серьезно обострил отношения двух стран.

«Во-вторых, Эрдогана не может не волновать то самоуправство, которое творит Трамп в регионе. Если раньше действия президентов США были достаточно предсказуемые и не выходили за рамки, то сейчас политика США стала слишком хаотичной и попросту токсичной для претендующей на первенство в регионе Турции», — добавил Дмитрий Родионов.

По мнению эксперта, у Эрдогана отношения с Трампом изначально не сложились, а тут еще и признание Голан израильской территорией. Поэтому Эрдоган будет по всем направлениям действовать в парадигме «назло Трампу». Политолог уверен, что в данном случае это не только не противоречит турецкой внешнеполитической концепции, но очень даже ей соответствует.

«Почему он собирается обсуждать это с Владимиром Путиным? Не с Ираном же это обсуждать. Больше в регионе серьезных центров противостояния израильской оккупации нет. Саудовская Аравия давно отказалась от этого, фактически скооперировавшись с Израилем против Ирана. Россия же выступает в качестве равноудаленного игрока, с одной стороны претендующего на роль внешнего арбитра в регионе, которую утратили США благодаря своей необдуманной политике, с другой — не пытающегося стравливать внутренних игроков и навязывать им свою волю», — заключил Дмитрий Родионов.

Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал сохранить территориальное единство Сирии, включая Голаны.