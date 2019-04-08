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Депутат ГД хочет обязать работодателей не использовать премию как удавку

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Депутат ГД предложил не использовать премию к зарплате как удавку в руках работодателя

Депутат Государственной думы Сергей Вострецов планирует подготовить законопроект об оптимизации соотношения окладов и премий. Об этом он сообщил в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей.

«Важно навести порядок в системе оплаты труда. Раньше эта система представляла собой тарифную сетку, в которой все было ясно: кто, сколько и за что получает. С отменой тарифной сетки начались большие проблемы, особенно в бюджетной сфере. Зарплата сегодня состоит из оклада и многочисленных надбавок — за стаж, за работу в ночное время и выходные, за переработки — и, наконец, премий.

Причем оклад — постоянная составляющая зарплаты — зачастую меньше премии — переменной составляющей. А значит, это почва для нарушений со стороны работодателей», — рассказал Вострецов.

Парламентарий отметил, что людям становится невыгодно заботиться о своем здоровье, поскольку больничные листы оплачиваются, исходя из размера «голого» оклада, — работнику «выгоднее» переносить заболевания на ногах. По его мнению, необходимо добиться, чтобы соотношение постоянной и переменной частей зарплаты изменилось. Оклад должен составлять основную часть итоговой суммы.

«Премия должна быть стимулом для работников, а не удавкой в руках работодателя. Мы предлагаем определить долю окладов в структуре заработной платы на уровне 75–80%, 5–10% — на стимулирующие выплаты, преимущественно за повышение квалификации, и 10–15% — на выплаты компенсационного характера», — заявил Вострецов.

Депутат ГД предложил не использовать премию к зарплате как удавку в руках работодателя

Как ожидается, такие меры позволят сделать премию реальным стимулом для профессионального роста, а не инструментом давления со стороны работодателя, который сейчас по своему усмотрению решает, кому начислять, а кому не начислять дополнительные выплаты.

Член комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Сергей Вострецов является депутатом Госдумы двух последних созывов, возглавляет Объединение профсоюзов России СОЦПРОФ.

Автор: Алена Разживина
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