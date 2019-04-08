Начальница ПФР в Воронежской области назначила отцу пенсию в 150 тысяч рублей. ФАН-ТВ

Пенсия в 150 тысяч рублей — такой доход получал житель Воронежской области. Дочь благополучного пенсионера возглавляла отделение ПФР Воробьевского района.

По версии следствия, ей удалось назначить своему отцу в качестве ежемесячных выплат круглую сумму, которая начислялась ему на счет с июля 2015 года по декабрь 2017-го.

«Она занимала различные должности в Управлении Пенсионного фонда Воробьевского района. В том числе, некоторое время являлась руководителем территориального отдела. Используя информационный сервис для начисления выплат, она внесла туда недостоверные сведения. И на счет ее отца (на банковскую карту) перевела 3 миллиона 533 тысячи рублей», — рассказал ФАН помощник прокурора города Воронежа Павел Кудрявцев.

Добавим, что подозреваемая Елена Романова кроме работы на высоком посту в Фонде активно вела бизнес. На ее имя было открыто ИП и дважды регистрировалось общество с ограниченной ответственностью «ВЦО» (предприятия занимались борьбой с вредителями и дератизацией зданий).

Теперь бывшую начальницу районного ПФР обвиняют по 4ч. 159 статьи УК (мошенничество в особо крупном размере). Впрочем, она свою вину не отрицала и содействовала следствию.

«Мошенничество в особо крупном размере предполагает лишение свободы до 10 лет. Но, поскольку она признала свою вину, возместила ущерб и воспользовалась особым порядком принятия судебного решения при согласии обвиняемого с предъявленным обвинением, максимальное наказание может быть 6,5 лет», — пояснил Павел Кудрявцев.

Это может смягчить решение суда, в который уже поступили материалы дела. Дата рассмотрения дела будет назначена в ближайшее время.