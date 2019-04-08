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Трамп обвинил команду Мюллера в незаконной передаче информации СМИ

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Трамп обвинил команду Мюллера в незаконной передаче информации СМИ

Вашингтон, 8 апреля. Спецпрокурор США Роберт Мюллер и его команда, расследующие «вмешательство» РФ в президентские выборы в США 2016 года и «сговор» американского президента с Москвой, незаконно передают информацию в СМИ. Соответствующее заявление сделал глава Белого дома Дональд Трамп.

Как написал он в Twitter, команда Мюллера незаконно передает информацию в прессу, а «фейковые СМИ создают свои собственные истории».

«Похоже, что команда Боба Мюллера из 13 ненавистников Трампа и разгневанных демократов незаконно передает информацию в прессу, в то время как фейковые СМИ создают свои собственные истории с источниками или без», — заметил Трамп.

Напомним, расследование Мюллера о якобы российском «вмешательстве» в американские выборы продолжается уже два года. Глава МИД РФ Мария Захарова заявила, что процесс был инициирован для решения внутренних проблем США. 22 марта Мюллер передал результаты своей работы генпрокурору США Уильяму Барру, но, судя по всему, никаких доказательств в документах не нашлось.

Ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН, политолог-американист Константин Блохин уверен, что доклад Мюллера о «российском вмешательстве», вероятно, никогда не будет опубликован, потому что его авторы не смогут объяснить, на что были потрачены 35 миллионов долларов

Автор: Сергей Петров
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