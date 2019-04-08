Хавбек ЦСКА Бистрович рассказал, за счет чего удалось обыграть «Спартак»

Москва, 8 апреля. В прошедший уик-энд состоялось столичное дерби в Российской премьер-лиге, ЦСКА в гостях победил «Спартак» (2:0). Полузащитник «армейцев» Кристиян Бистрович признался, что переломить ход встречи помог быстрый гол в ворота соперника.

«Мы забили быстрый гол в самом начале второго тайма. Это был отличный момент. Здорово, что после этого мы не остановились, не стали играть на удержание, а продолжили атаковать», — заявил хорватский игрок.

Хавбек также напомнил, что у ЦСКА были моменты, поэтому разницу в счете удалось удвоить, пишет газета «Известия».

Напомним, после 22-го тура чемпионата России по футболу ЦСКА с 40 очками занимает второе место в турнирной таблице, «Спартак» с 36 очками расположился на четвертой строчке. Лидер таблицы — петербургский «Зенит» — имеет в активе 45 очков.

Как сообщала «Свободная пресса», накануне сине-бело-голубые сыграли вничью с «Локомотивом» (1:1).