Богданов провел телефонный разговор с замглавы ливийского правительства

Москва, 8 апреля. Заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов сообщил о телефонном разговоре с вице-премьером правительства Национального единства Ливии Ахмедом Майтыгом.

«Мне звонил Ахмед Майтыг, вице-премьер правительства (Файеза) Сарраджа. Это было позавчера, когда мы еще в Амман не прилетели», — заявил Богданов.

По словам замглавы МИД РФ, Россия поддерживает контакты со всеми сторонами ливийского конфликта, а также со спецпредставителем генсека ООН по Ливии Гассаном Саляме. Москва призывает стороны конфликта к политическому решению кризисной ситуации.

«В контактах по телефону со всеми разговариваем — и с западом, и с востоком, и с югом. Призываем всех к политическому решению возникших проблем», — отметил Богданов.

Напомним, в 2011 году после убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в стране воцарился политический кризис. В настоящее время в Ливии установлено двоевластие: восток страны находится под контролем избранного парламента, а запад — под контролем созданного при поддержке Организации объединенных наций и Европейского союза правительства национального согласия во главе с Файезом Сарраджем.

Ранее Ливийская национальная армия (ЛНА) под руководством маршала Халифы Хафтара начала наступление на Триполи, где располагается правительство Национального согласия. На следующие сутки после начала наступления подразделения ЛНА заняли международный аэропорт Триполи. Вооруженные силы Ливии, подконтрольные правительству Национального согласия, заявили об ответной операции «Вулкан гнева» против ЛНА.