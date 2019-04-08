Российский исследователь Малевича вскрыл махинации в мире искусства в Лондоне

Лондон, 8 апреля. Ученица Каземира Малевича Мария Джагупова оказалась автором знаменитой работы великого авангардиста. Речь идет о портрете представительницы русской богемы с красной сумочкой, выставленном в галерее Тейт.

Об авторстве Джагуповой заявил российский искусствовед Андрей Васильев. В ходе своих исследований специалист пришел к заключению, что этот холст принадлежит кисти ученицы художника.

Как отмечает британская газета The Guardian, портрет сценографа Елизаветы Яковлевой с яркой красной сумкой произвел настоящий фурор на лондонской выставке в 2014 году. Критики удостоили его особых похвал и оценили в миллионы фунтов стерлингов.

Но Васильев кропотливо исследовал вопрос об истинном авторстве картины и в итоге смог вскрыть махинации в мире искусства. Искусствовед собрал целый пакет документов и передал их в компетентные органы. Доказательства любителя русской живописи указывают на то, что портрет Яковлевой, вероятно, был выполнен женщиной, когда-то жившей в Ленинграде. Она была была ученицей Малевича. Имя художницы — Мария Джагупова. По данным The Guardian, именно она придумала модную сумку, которую держит Яковлева на портрете.

При этом директор Национальной портретной галереи Николас Каллинан заявил, что это произведение является примером того, как Малевич использовал цвет для выражения бунтарства. Однако, как отмечает газета, нельзя забывать и о том, что художник был известен своей минималистической работой «Черный квадрат», написанной в 1913 году.

Васильев считает главным доказательством того, что портрет написала Джагупова, документ из советских архивов, в котором перечислены все картины Джагуповой, принадлежавшие государству. Газета напомнила и о том, что во время Сталина единственным разрешенным направлением в искусстве был соцреализм, поэтому и Малевич, и его ученики находились не в лучшем положении.