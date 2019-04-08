Дамаск, 8 апреля. Старинная улица Баб Хоуд в провинции Хомс, которая была разграблена и разрушена во время оккупации региона террористами, начала постепенно восстанавливаться. Во многом благодаря усилиям местных жителей, которые постепенно возвращаются в родные дома. На месте побывал специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН).

Магазины, расположенные на этой улице, уже открыли свои двери для первых покупателей. Люди искренне благодарят сирийскую армию, которая спасла их от терроризма с помощью ВКС РФ.

«Это район Баб Хоуд, дорога аль-Хандак. Несмотря на все разрушения из-за терроризма, мы вернулись сюда, чтобы восстановить жизнь в нашем городе. Мы следуем за нашим президентом Башаром Асадом, и, если Аллах разрешит, мы продолжим модернизацию региона. Спасибо нашим друзьям из РФ за то, что они помогли нам вернуться сюда», — рассказал корреспонденту ФАН один из местных жителей.

В нашем распоряжении появилось видео с места событий:

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что после более чем семилетнего отсутствия 126 семей вернулись в деревню Аль-Бувайда, расположенную в окрестностях Кусейра на юге сирийской провинции Хомс. Эта деревня стала безопасным и стабильным местом ​​после прихода сирийской правительственной армии, которая изгнала боевиков из региона.

В честь возвращения людей в городе был проведен масштабный праздник, на котором присутствовал губернатор сирийской провинции Хомс Талал Барази, а также секретарь Хомского отделения партии «Баас» Омар Хураи и ряд членов руководства и известные общественные деятели.

Губернатор Хомса Талал Барази отметил, что провинция успешно продолжает реализовывает план по возвращению людей при правительственной поддержке. Все больше и больше людей возвращаются в родные деревни и города, освобожденные от терроризма.