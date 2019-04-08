Разбивающие телевизор старушки стали звездами Интернета

Москва, 8 апреля. Две пожилые женщины стали звездами Интернета после публикации видео, на котором старушки разбивают старый телевизор. Вирусный ролик набрал более двух миллионов просмотров за сутки. Пользователи Сети назвали действия старушек «ритуальным убийством телевизора».

Когда узнали, что Битва экстрасенсов - это неправда pic.twitter.com/GRsvr2ljr9 — Пьяный Твиттер (@drunktwi) April 7, 2019

Оказалось, что пожилые женщины не единственные, кто решил избавиться от старой техники. В Интернете стали появляться и другие видео, на которых люди уничтожают телевизоры, выпущенные еще в конце прошлого столетия. Технику разбивают и выбрасывают из окон. Пользователи Интернета предполагают, что массовое «ритуальное убийство телевизоров» может быть связано с переходом России на цифровое телевещание, сообщает телеканал «МИР24».