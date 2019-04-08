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Разбивающие телевизор старушки стали звездами Интернета

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Разбивающие телевизор старушки стали звездами Интернета

Москва, 8 апреля. Две пожилые женщины стали звездами Интернета после публикации видео, на котором старушки разбивают старый телевизор. Вирусный ролик набрал более двух миллионов просмотров за сутки. Пользователи Сети назвали действия старушек «ритуальным убийством телевизора».

Оказалось, что пожилые женщины не единственные, кто решил избавиться от старой техники. В Интернете стали появляться и другие видео, на которых люди уничтожают телевизоры, выпущенные еще в конце прошлого столетия. Технику разбивают и выбрасывают из окон. Пользователи Интернета предполагают, что массовое «ритуальное убийство телевизоров» может быть связано с переходом России на цифровое телевещание, сообщает телеканал «МИР24».

Автор: Василиса Бойко
Источник: МИР24
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