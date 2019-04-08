Объединение профсоюзов РФ предложило Кабмину изменить оплату труда бюджетников

Десятый съезд Объединения профсоюзов России СОЦПРОФ принял резолюцию об изменениях в оплате труда работников бюджетной сферы. О предлагаемых поправках в законодательстве в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей рассказал глава объединения депутат Госдумы Сергей Вострецов.

«Мы приняли резолюцию, в которой рекомендуем правительству подготовить проект об отмене главы 44 Трудового кодекса РФ, связанной с работой по совместительству учителей, врачей, деятелей культуры и других бюджетников. Необходимо отменить внутреннее совместительство. Соответствующая законодательная инициатива уже готовится», — сообщил Вострецов.

По словам парламентария, работа по совместительству — это шанс для работодателя запутать сотрудников, заставить их выполнять больший объем за меньшие деньги. В бюджетных секторах экономики заработная плата зачастую формируется, исходя из работы на 1,5-2 ставки, что оформляется как внутреннее совместительство. При этом все возможные надбавки выплачиваются только за первую ставку, а за вторую работник получает только оклад. Это, во-первых, приводит к дискриминации работников, во-вторых, к работе на износ.

«Предположим, ставка учителя — 20 тысяч рублей. Когда его коллега увольняется и он получает его нагрузку — еще одну ставку, — по этой системе ему платят 30 тысяч рублей, хотя должны платить даже не как за две ставки — 40 тысяч, а 60, так как он трудится за двоих — это переработка», — пояснил депутат.

Член фракции «Единая Россия» отметил, что возможность работать за пятерых, получая копеечную зарплату, — это не повышение дохода россиян. СОЦПРОФ предлагает запретить внутреннее совместительство и повышать заработную плату, исходя из работы на одну ставку. Либо закрепить положение, при котором за совмещенную ставку начислялись бы надбавки в полном объеме.

«Если мы хотим повысить привлекательность работы тем же учителем, то должны обеспечить рост зарплаты за основную ставку. Это не только позволит обеспечить своевременный отдых тех, кто уже давно трудится в школе, но и привлечь молодых специалистов на освобождающиеся ставки», — добавил Вострецов.

Член комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Сергей Вострецов является депутатом Госдумы двух последних созывов. Он кандидат педагогических наук.