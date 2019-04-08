Путин уверен, что Рунет немыслим в отрыве от всемирного пространства

Москва, 26 апреля. Президент России Владимир Путин уверен, что развитие российского Интернета возможно только в открытом всемирном пространстве. Соответствующее заявление сделал первый заместитель главы администрации президента РФ Сергей Кириенко во время выступления на десятом российском форуме по управлению Интернетом.

По его словам, задачи, которые необходимо решать для того, чтобы «обеспечивать устойчивое развитие интернета, могут решаться только вместе». Кириенко сослался на приветственные слова главы российского государства к участникам форума RIGF-2019, пишет РИА Новости.

Напомним, в феврале 2019 года Госдума РФ приняла законопроект о «суверенном рунете». Планируется, что в Росии должны быть разработаны инфраструктуры, «обеспечивающие функционирование российских интернет-ресурсов в случае невозможности подключения» к иностранным серверам.

В начале апреля профильный комитет Государственной думы РФ подготовил поправки в законопроект о «суверенном рунете», по которым весь трафик предлагается шифровать с помощью российских устройств, ратифицированных Кабмином.