В СФ ответили США на заявление об «усталости» от законопроектов против РФ

Осознание бесперспективности санкционной политики неизбежно, подчеркнули в Совете Федерации, комментируя заявление сенатора США Марко Рубио об «усталости» от антироссийских ограничений. По его словам, большинство американских законодателей «вымотаны» законопроектами, предполагающими санкции против России.

«В эти дни мы сталкиваемся с небольшой усталостью от санкций, — приводит Bloomberg заявление Рубио. — Надеюсь, мы сможем привлечь больше людей».

По информации агентства, многие сенаторы по-прежнему хотят наказать Россию из-за приписываемого ей «вмешательства» в выборы США и действий в других государствах. Однако в Сенате нет консенсуса насчет конкретных мер, кроме того, есть реальный риск, что санкции в итоге отразятся на экономике Вашингтона.

Член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов в беседе с Федеральным агентством новостей заметил, что американский истеблишмент начинает «высасывать из пальца поводы, чтобы придумать, за что ввести санкции против РФ». По его мнению, бессмысленность антироссийских ограничений очевидна.

«Осознание бесперспективности санкционной политики неизбежно. Все иллюзии на этот счет давно уже исчезли, так же как и поводы для введения ограничений. Их уже начинают высасывать из пальца и ходить по кругу. Понятно, что в основе санкций — недовольство Крымом, США уже ввели незаконные ограничения, что вызвало непонимание с нашей стороны, а американская общественность увидела какой-то формальный повод. Теперь же Вашингтон вводит санкции под откровенно надуманными предлогами», — объяснил сенатор.

Собеседник ФАН обратил внимание, что санкции Соединенных Штатов не выполняют основной задачи — изменение политического и экономического курса Москвы, в отдельных сферах РФ даже преуспела, пытаясь привыкнуть к новым условиям.

«Ощущение бессмысленности этой политики, видимо, нарастает, и главное, что последствия этих санкций для мира и России абсолютно неочевидные: РФ начинает к ним привыкать, она с ним справляется, в некоторых секторах ограничения идут даже на пользу», — подытожил Морозов.

Напомним, в начале апреля сенаторы Марко Рубио и Крис Ван Холлен (демократ от штата Мэриленд) внесли на рассмотрение Конгресса США законопроект, содержащий угрозу введения жестких санкций в отношении России для предотвращения вмешательства в американские выборы, которое якобы может предпринять РФ. Законопроект предусматривает возможность введения ограничительных мер против банковского, энергетического и оборонного секторов экономики РФ, а также против российского суверенного долга.

Ранее сообщалось, что министр внутренней безопасности США Кирстен Нильсен подала в отставку. Об этом сообщил американский президент Дональд Трамп в своем аккаунте в Twitter.