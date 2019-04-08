Сирия новости 8 апреля 12.30: курды продолжают проводить массовые аресты в Дейр-эз-Зоре, при взрыве в Идлибе погиб гражданский

Сирия, 8 апреля. Курды продолжают проводить массовые аресты в Дейр-эз-Зоре, при взрыве в Идлибе погиб гражданский, САА уничтожает мины и боеприпасы радикалов в Дамаске и Алеппо. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: уничтожают мины боевиков в Дамаске и Алеппо.

«Исламское государство»1: совершает атаки позиций SDF в Дейр-эз-Зоре.

«Сирийская свободная армия» (ССА): потеряла командира раненым в Алеппо.

Курды: продолжают арестовывать жителей Дейр-эз-Зора.

Провинция Дамаск

Инженерные бригады Сирийской арабской армии (САА) продолжают проводить работы по уничтожению опасных следов присутствия незаконных вооруженных формирований на территории оазиса Восточная Гута. Местный источник передает в своем микроблоге в социальной сети Twitter (@SyrianArabNewsAgency), что бойцы правительственных сил взрывают мины и боеприпасы радикалов в районе Аль-Кабун.

Напомним, южный пригород сирийской столицы был освобожден от джихадистов весной прошлого года.

Провинция Алеппо

В Аль-Бабе на мине подорвался автомобиль «Сирийской свободной армии» (ССА), передает военный источник в своем микроблоге в социальной сети Twitter (@smmsyria). Находившийся в транспортном средстве командир исламистов получил ранения.

Местный Telegram-канал (@SyrianArabNewsAgency) сообщает, что инженерные бригады Сирийской арабской армии (САА) ведут работы по ликвидации мин и боеприпасов незаконных вооруженных формирований в районах Масакин Ханану и Бустан аль-Баша на окраине административного центра провинции Алеппо.

Провинция Дейр-эз-Зор

На подконтрольных «Демократическим силам Сирии» (SDF) территориях на востоке провинции Дейр-эз-Зор продолжают фиксироваться вылазки террористов ИГ1, пишет военный Twitter-канал (@RisboLensky). Один из источников сообщает на своей странице в Twitter (@DeirEzzor24), что в Хаджине на мине, заложенной радикальными исламистами, подорвалась машина командира курдского отряда. Боевик получил ранения.

Одновременно с этим курды не прекращают проводить в регионе массовые аресты, обвиняя задержанных в связях с ИГ, передает Twitter-канал (@RisboLensky).

Провинция Идлиб

В населенном пункте Кафр Набель произошла детонация самодельного взрывного устройства, передает местный источник в своем микроблоге в Twitter (@Step_Agency). По данным автора публикации, в результате инцидента пострадал гражданский.

Еще один взрыв прогремел в города Ад-Дана на севере провинции Идлиб. Twitter-канал (@HalabTodayTV) сообщает, что СВУ было заложено в автомобиле. При разрыве мины был убит один человек, еще двое получили ранения.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)