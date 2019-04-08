American Airlines приостановила эксплуатацию Boeing-737 MAX до 5 июня

Вашингтон, 8 апреля. Авиационный перевозчик American Airlines принял решение временно приостановить полеты лайнеров Boeing-737 MAX до 5 июня. Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании.

Такое решение было принято для того, чтобы обеспечить большую определенность и избежать срывов полетов в последнюю минуту. Уточняется, что American Airlines продлила отмену рейсов сроком до 5 июня, сообщает «ФедералПресс».

Как передавал телеканал «360», запрет на полеты пассажирских лайнеров Boeing-737 MAX 8 и 9 продлится в Штатах до тех пор, пока не завершится обновление их программного обеспечения (ПО). Предполагалось, что это произойдет в апреле.

Отмечается, что American Airlines ждет решения о будущем использовании самолетов серии Boeing-737 MAX от Федерального управление гражданской авиации США, а также министерства транспорта, Национального совета по безопасности на транспорте и других ведомств и инстанций.

Напомним, 10 марта 2019 года в Эфиопии потерпело крушение воздушное судно Boeing-737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines, в результате трагедии погибло 157 человек. В конце октября самолет этой же модели перевозчика Lion Air разбился в Индонезии при схожих обстоятельствах — тогда погибло 189 человек.