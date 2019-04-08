Донбасс сегодня: «Молот» снова косит ряды ВСУ, армия ДНР эффективно уничтожает противника

Донбасс, 8 апреля. Обострение ситуации в ЛНР продолжается, украинские войска бьют из тяжелых минометов по населенным пунктам. Командование ООС использует иностранные делегации «в темную». ВСУ понесли серьезные потери за неделю. Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Оперативная обстановка

В минувшие сутки представительствами Донецкой и Луганской народных республик в Совместном центре контроля и координации прекращения огня (СЦКК) отмечено 15 обстрелов со стороны украинских силовиков. По ДНР солдаты Киева били шесть раз, на Горловском и Мариупольском направлениях — из 120-мм минометов, гранатометов и стрелкового оружия. На Донецком направлении украинские войска задействовали лишь стрелковое оружие.

В ЛНР ситуация по-прежнему имеет тенденцию к эскалации, представительством республики в СЦКК зафиксированы девять обстрелов пяти населенных пунктов. По Калиново, Желобку и Пришибу украинские войска били из 120-мм минометов, еще два поселка обстреливались из минометов меньшего калибра и гранатометов. О жертвах и разрушениях не сообщается.

Командование ООС использует иностранцев в своих целях

Увеличение количества провокаций на линии боевого соприкосновения и количества обстрелов населенных пунктов республики в ДНР связывают с прибытием в зону силовой операции иностранных делегаций. Как информирует военный спикер дончан майор Даниил Безсонов, увеличение числа обстрелов «странным образом» каждый раз совпадает с визитами в Донбасс представителей международных организаций.

В частности, Безсонов напомнил, что литовская делегация, возглавляемая послом Литвы в Киеве Марюсом Януконисом, была в Донбассе во второй декаде марта и сопровождалась существенной эскалацией на линии разграничения. Эта же делегация будет осуществлять мониторинг ситуации в регионе и в период с 6 по 10 апреля. В связи с данной информацией в армейском корпусе ДНР ожидают увеличения числа провокаций и нанесения украинскими войсками ударов по объектам инфраструктуры, как это было 19 марта, когда солдаты Киева нанесли серию ударов по Гольмовскому, разрушили четыре жилых дома и повредили действующую школу.

Как подытожил официальный представитель Народной милиции, командование украинских силовиков использует иностранцев для демонстрации усиления конфликта с целью добиться дополнительных финансовых и материальных поступлений на нужды армии.

В ДНР озвучили потери противника за неделю

За минувшую неделю потери Вооруженных сил Украины в Донбассе в зоне ответственности Народной милиции ДНР составили 25 раненых и 18 погибших военнослужащих, сообщил официальный представитель оборонного ведомства полковник Эдуард Басурин. Две трети данных потерь украинские подразделения понесли в результате подавления огневых точек военными ДНР. Остальные потери — результат неосторожного обращения с оружием и разрывы боеприпасов.

Очередной случай с разрывом тяжелого 120-мм миномета украинского производства «Молот» произошел в 35-й отдельной бригаде морской пехоты ВСУ. В результате подрыва орудия двое военнослужащих бригады получили тяжелые ранения, один погиб.

В связи с данным инцидентом, как уточнил Басурин, командование Операции объединенных сил приказало комбригу подразделения сдать все «Молоты» на склады ракетно-артиллерийских вооружений оперативно-тактической группировки до выяснения причин инцидента.