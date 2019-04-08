Косаток и белух выпустят из «китовой тюрьмы» в Приморье в дикую природу

Находка, 8 апреля. Ученые решили выпустить косаток и белух из «китовой тюрьмы» в дикую природу. Об этом рассказал глава Приморского края Олег Кожемяко.

По его словам, такое соглашение было подписано группой экспертов исследователя океанов Жан-Мишеля Кусто и российскими учеными.

Как отметил замдиректора по научной работе ВНИРО Вячеслав Бизиков, являющийся координатором научного консилиума, соответствующее решение вовсе не означает, что млекопитающие уже завтра окажутся в открытом море.

«Животные пережили зимовку в неволе, это всегда испытание. Мы выявили некоторые проблемы со здоровьем», — отметил он.

В целом, по словам Бизикова, животные находятся в бухте в весьма хорошем состоянии. Уточняется, что специалисты уже к началу мая составят план выпуска млекопитающих на волю. Для помощи животным будет создан международный фонд, из которого будут оплачены все издержки, связанные с реабилитацией косаток и белух.

Напомним, косатки и белухи, которых нелегально выловили для перепродажи в Китай, содержатся в специальном центре в Приморье под Находкой, пишет «Царьград». Зоозащитники называют центр «китовой тюрьмой», в его отношении возбуждено уголовное дело.

Ситуация привлекла внимание мировой общественности, пишет «Газета.ru». С просьбой помочь в освобождении косаток к властям РФ обратилась американская актриса и член консультативного совета Международного фонда защиты животных IFAW Памела Андерсон. Кроме того, американский актер Леонардо Ди Каприо призвал подписчиков в социальной сети подписать петицию об освобождении косаток и белух из «китовой тюрьмы» в Приморье, передает «ФедералПресс».

Президент РФ Владимир Путин поручил разобраться в ситуации и определить дальнейшую судьбу белух и косаток министерству природы и министерству сельского хозяйства.