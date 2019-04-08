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Сбербанк предупредил о сбое в работе мобильного онлайн-сервиса

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Сбербанк предупредил о сбое в работе мобильного онлайн-сервиса

Москва, 8 апреля. Сбербанк предупредил пользователей онлайн-сервиса о затруднениях в работе, в настоящее время специалисты работают над устранением проблемы.

Как пишет ТАСС со ссылкой на данные, полученные в пресс-службе банка, в понедельник зафиксированы затруднения в работе мобильного приложения и устройств самообслуживания. Некоторые клиенты не могут совершить операции платежей и переводов в «Сбербанк Онлайн» и через устройства самообслуживания банка.

«Приносим свои извинения за доставленные неудобства. Неполадки будут устранены в ближайшее время», — заявили в пресс-службе банка.

Ранее сообщалось, что Сбербанк снизил ставки по потребительским кредитам. Воспользоваться услугой «Потребительский кредит без обеспечения» на особых условиях можно с 1 марта до 29 апреля.

Автор: Сергей Петров
Источник: ТАСС
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