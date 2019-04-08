В сирийской Эс-Сувейде прошел митинг в поддержку оккупированных Израилем Голанских высот

Дамаск, 8 апреля. Жители сирийских деревень Арра и Муджимер, расположенных в западной части провинции Эс-Сувейда, выступили с народным и официальным протестом против решения президента США Дональда Трампа в отношении оккупированных Израилем Голан. Они также подтвердили свою позицию в отношении людей, проживающих на Голанских высотах, которые незаконным путем были аннексированы Израилем.

На митинге побывал специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН), находящийся в данный момент в республике.

В нашем распоряжении оказалось видео с места событий:

Напомним, что в конце марте американский глава подписал декларацию, согласно которой спорная территория Голанских высот принадлежит израильскому государству. Это произошло на встрече Дональда Трампа с премьер-министром Беньамином Нетаньяху в Вашингтоне.

Решение Трампа вызвало волну негодования со стороны ряда мировых политиков, поскольку декларация о принадлежности Голанских высот противоречит ряду международных меморандумов, в том числе резолюций Организации Объединенных Наций (ООН) и Совета безопасности.

После подписания декларации по Голанам по всей территории сирийской республики начались многотысячные протесты: простой народ тоже решил высказать свою позицию в отношении решения американского президента.

Напомним, что в период с 1944 до 1967 года Голанские высоты входили в состав сирийской провинции Эль-Кунейтра. Западная часть Голан (две трети территории) была захвачена Израилем в ходе Шестидневной войны в июне 1967 года.

Ранее сообщалось, что жители населенных пунктов сирийской провинции Эс-Сувейда организовали забастовку, выступая против декларации президента США Дональда Трампа по оккупированным Израилем Голанским высотам.