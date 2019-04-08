Черноморский флот вывел корабли на дежурство в связи с учениями НАТО

Москва, 8 апреля. Командование Черноморского флота вывело на дежурство разведывательные и ударные корабли, а также береговые ракетные комплексы в связи с учениями НАТО в акватории Черного моря. Об этом сообщили в Национальном центре управления обороной РФ российского оборонного ведомства.

В МО РФ отметили, что корабли ЧФ выведены на дежурство для реагирования на нештатные ситуации, которые могут быть вызваны учениями НАТО. ЧФ РФ выполняет комплекс мероприятий по контролю за действиями кораблей НАТО.

В акватории Черного моря проводится дежурство разведывательных кораблей ЧФ РФ, а также корабельных ударных групп и береговых ракетных комплексов «Бастион» и «Бал». Кроме того, морская авиация оказывает воздушную поддержку.

Напомним, что в юго-западной части Черного моря в понедельник стартовали учения НАТО Sea shield – 2019. В учениях принимают участие порядка 20 военных кораблей и около 2,2 тысячи военнослужащих из Болгарии, США, Румынии, Канады, Греции, Нидерландов и Турции, а также и представители Украины и Грузии.

Как сообщает RT, корабли НАТО прибыли в Черное море для участия в маневрах в конце марта. На прошедшем в четверг саммите НАТО было принято решение нарастить активность в Черноморском регионе и укрепить сотрудничество с Украиной и Грузией.

Военный эксперт, директор Центра геополитических исследований Института инновационного развития Дмитрий Родионов рассказал в комментарии Федеральному агентству новостей, зачем НАТО усиливает военное присутствие в Черном море.