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Черноморский флот вывел корабли на дежурство в связи с учениями НАТО

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Черноморский флот вывел корабли на дежурство в связи с учениями НАТО

Москва, 8 апреля. Командование Черноморского флота вывело на дежурство разведывательные и ударные корабли, а также береговые ракетные комплексы в связи с учениями НАТО в акватории Черного моря. Об этом сообщили в Национальном центре управления обороной РФ российского оборонного ведомства.

В МО РФ отметили, что корабли ЧФ выведены на дежурство для реагирования на нештатные ситуации, которые могут быть вызваны учениями НАТО. ЧФ РФ выполняет комплекс мероприятий по контролю за действиями кораблей НАТО.

Черноморский флот вывел корабли на дежурство в связи с учениями НАТО

В акватории Черного моря проводится дежурство разведывательных кораблей ЧФ РФ, а также корабельных ударных групп и береговых ракетных комплексов «Бастион» и «Бал». Кроме того, морская авиация оказывает воздушную поддержку.

Напомним, что в юго-западной части Черного моря в понедельник стартовали учения НАТО Sea shield – 2019. В учениях принимают участие порядка 20 военных кораблей и около 2,2 тысячи военнослужащих из Болгарии, США, Румынии, Канады, Греции, Нидерландов и Турции, а также и представители Украины и Грузии.

Как сообщает RT, корабли НАТО прибыли в Черное море для участия в маневрах в конце марта. На прошедшем в четверг саммите НАТО было принято решение нарастить активность в Черноморском регионе и укрепить сотрудничество с Украиной и Грузией.

Военный эксперт, директор Центра геополитических исследований Института инновационного развития Дмитрий Родионов рассказал в комментарии Федеральному агентству новостей, зачем НАТО усиливает военное присутствие в Черном море.

Автор: Софья Куликова
Источник: ТАСС
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