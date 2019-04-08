Пушков призвал госпитализировать Фарион из-за слов о русскоязычных украинцах

Москва, 8 апреля. Бывшего депутата Верховной рады Ирину Фарион, заявившую о русскоязычных украинцах как о «рабах и оккупантах», необходимо госпитализировать. Такое мнение выразил глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

С соответствующим призывом сенатор выступил в микроблоге Twitter.

«Анализы сдавать уже бессмысленно, нужна госпитализация и смирительная рубашка», — отреагировал он.

По мнению сенатора, Фарион из-за ее слов необходимо госпитализировать.

Напомним, экс-депутат Верховной рады в эфире украинского телевидения заявила, что русскоязычному населению страны нужно запретить работать и получать образование. Именно так, по ее мнению, можно научить украинцев разговаривать на государственном языке. При этом русскоязычных украинцев она назвала «рабами и оккупантами», а украинцев «слабой нацией», которая позволяет себя «унижать».

Депутат Государственной думы от Крыма Руслан Бальбек, комментируя высказывание Фарион, подчеркнул, что бывший депутат своими словами продемонстрировала, что сама находится в рабстве у своей русофобии. По его мнению, она пытается «оккупировать умы граждан».

Стоит отметить, что некоторые политические деятели на Украине, в числе которых и Фарион, считают Крым, вошедший в состав России демократическим путем, «временно оккупированной» территорией. В своих заявлениях они не учитывают тот факт, что большинство населения полуострова в ходе голосования высказалось за воссоединение с РФ. Сам референдум прошел в соответствии с Уставом ООН и международным правом.