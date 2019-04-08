Москва, 8 апреля. Порядка 46,8% взрослых россиян оценивают состояние своего здоровья как «удовлетворительное», еще 38,8% описывают свое физическое самочувствие как «хорошее». Об этом говорят итоги опроса, проведенного Росстатом среди респондентов старше 15 лет.

Специалисты провели исследование с 15 по 29 сентября во всех регионах России. Согласно данным, 4,4% людей в России считают свое здоровье «Очень хорошим». «Плохим» свое состояние оценили 9% россиян, еще 1% оценивает свое здоровье как «очень плохое».

Россияне оценили состояние своего здоровья. Во время опроса мужчины были более оптимистичны в оценке своего здоровья. «Очень хорошим» его считают 5,7% человек, «хорошим» — 43,3%. У представительниц прекрасного пола эти показатели составили 3,3% и 35,1% соответственно.

Ранее главный внештатный терапевт Минздрава РФ, директор Национального медицинского исследовательского центра профилактической медицины Оксана Драпкина заявила, что мужчинам в возрасте до 40 лет нужно следить за здоровьем особенно тщательно. По ее словам, в настоящее время российские врачи уделяют достаточное внимание всем группам населения, однако наибольший упор, по словам Драпкиной, необходимо делать на пациентах младше 40 лет. Другой важной для наблюдения группой врач назвала пожилых россиян. Она отметила, что люди старшего возраста зачастую имеют сразу несколько заболеваний, поэтому лечить их особенно сложно: сначала необходимо определить, какая болезнь определяет прогноз в данный момент.

Напомним, некачественное и нерациональное питание является одной из главных причин смертности в России, многие россияне при этом вполне готовы пересмотреть свои вкусовые привычки. Как следует из данных опроса, 41% читателей издания стараются придерживаться здоровой диеты. 23,5% участников опроса заявили, что на качественные и полезные товары им не хватает денег. Только 7% читателей придерживаются мнения, что здоровая еда не может быть вкусной.

В правительстве России надеются, что число россиян, которые следят за своим рационом, увеличится после принятия закона о здоровом питании. На рассмотрение Госдумы РФ инициативу планируется внести до конца весенней сессии.