СМИ сообщили о расследовании ФБР в отношении бизнесмена Коломойского

Вашингтон, 8 апреля. Федеральное бюро расследований (ФБР) начало следствие против украинского олигарха Игоря Коломойского по подозрению в финансовых махинациях в Штатах, в том числе в отмывании денежных средств. Об этом сообщило издание The Daily Beast со ссылкой на свои источники.

Согласно данным ресурса, американское ведомство ведет дело совместно с прокуратурой северного округа штата Огайо, где, по информации СМИ, у Коломойского есть инвестиции. Американское расследование проводится уже в течение некоторого времени, сообщает портал, но не уточняет, когда оно стартовало.

Отмечается, что представители предпринимателя Коломойского уже отвергли подозрения в его адрес.

«Коломойский категорически отрицает, что он когда-либо отмывал деньги в Штатах», — передает портал слова представителя олигарха Майка Салливана.

В 2015 году на фоне конфликта с главой Украины Петром Порошенко бизнесмен Коломойский был отправлен в отставку с должности руководителя администрации Днепропетровской области, а финансово-кредитное учреждение «Приватбанк», одним из собственников которого был предприниматель, в 2016 году было национализировано. Денежные активы Коломойского были заморожены Лондонским судом по иску российской фирмы «Татнефть».

На сегодняшний день Коломойский проживает за границей.