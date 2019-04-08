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Церемония прощания с Булдаковым началась в московском Доме кино

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Церемония прощания с Булдаковым началась в московском Доме кино

Москва, 8 апреля. Церемония прощания с народным артистом России Алексеем Булдаковым началась в московском Доме кино, передает корреспондент Федерального агенства новостей.

Церемония прощания с Булдаковым началась в московском Доме кино

Актер больше всего полюбился зрителям за роль генерала Иволгина в «Особенностях национальной охоты». Булдакова не стало 3 апреля, он скончался во время путешествия в Монголии.

Церемония прощания с Булдаковым началась в московском Доме кино

Никаких хронических тяжелых заболеваний у Булдакова не было, смерть наступила внезапно — оторвался тромб. Сегодня же его похоронят на Троекуровском кладбище.

 

Напомним, последний фильм с Булдаковым, который скончался на 69-м году жизни, представят зрителям в конце 2019 года. 

Продюсер кинокартины Анна Крутова заметила, что фильм называется «Дикие предки», его предпремьерный показ состоится в мае на фестивале «От всей души» в городе Ульяновск. 

Коллеги Алексея Булдакова болезненно восприняли весть о его смерти. Для актера и депутата Алексея Севастьянова эта новость стала самой настоящей неожиданностью, а народная артистка России Лариса Долина до сих пор не может поверить в кончину своего близкого «замечательного, талантливого, энергичного и смешного» друга. Российский и украинский режиссер Алексей Кирющенко заметил, что Булдаков — «человек добрый, большой харизмат с очень хорошим чувством юмора».

Ранее Федеральное агентство новостей представило топ-15 самых ярких цитат Булдакова в образе генерала Иволгина.

Автор: Сергей Петров
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