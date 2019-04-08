В Крыму отреагировали на слова Фарион о русскоязычных украинцах

Киев, 8 апреля. Бывший депутат Верховной рады Украины Ирина Фарион, заявившая о русскоязычных жителях как о «рабах и оккупантах» на Украине, продемонстрировала, что сама находится в рабстве у своей русофобии. Такое заявление — просто «попытка напомнить о себе». Об этом заявил депутат Государственной думы от Крыма Руслан Бальбек.

Парламентарий указал на то, что экс-депутат Рады Фарион сама находится в рабстве у своих русофобских желаний. По его мнению, она пытается «оккупировать умы граждан», сообщает РИА Новости.

Бальбек также отметил, что винить во всем Россию на сегодняшний день — это «политический мейнстрим» на Украине, а заявления Фарион — это просто «попытка напомнить в прессе о себе».

Фарион в эфире Yotube-канала «ИнТБ» заявила, что русскоязычные жители страны являются «рабами и оккупантами». При этом граждане Украины, по ее словам, являются «слабой нацией», поскольку позволяют себя «унижать».

Крым стал частью РФ в марте 2014 года после проведенного в регионе референдума, по итогам которого более 96% крымских избирателей и свыше 95% жителей Севастополя высказались за воссоединение с Россией. Украина по-прежнему считает полуостров своей территорией.

Ранее российский лидер Владимир Путин подчеркивал, что вопрос Крыма «закрыт окончательно».