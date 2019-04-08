Эксперты рассказали, как правильно гладить рубашки

Москва, 8 апреля. Прежде чем приступить к глажке рубашки, необходимо убедиться, что на изделии расстегнуты все пуговицы, а утюг наполнен дистиллированной водой. Соответствующие рекомендации сотрудников профессиональной химчистки Jeeves Belgravia в Лондоне приводит издание The Independent.

Сотрудники химчистки, которая около 34 лет обслуживала принца Чарльза, рассказали, что важно гладить рубашку при той температуре, которая указана на этикетке рубашки. По их словам, необходимо начать гладить вещь со внутренней стороны воротника и только после этого переходить на внешнюю.

Затем можно перейти к рукавам, подчеркивают сотрудники химчистки. По их словам, удобнее гладить, когда пуговицы на манжетах «смотрят» вверх. Далее нужно прогладить планку с внутренней стороны, а затем уже спину. Чтобы не было складок, нужно аккуратно перемещать рубашку вокруг доски.

Ранее сотрудники Роскачества дали рекомендации по выбору качественного утюга, а также рассказали, как правильно за ним ухаживать. По их экспертов, одним из самых главных параметров, на который нужно обратить внимание — это подошва утюга, она напрямую влияет на качество и скорость глажки одежды.

В ведомстве подчеркнули, что в настоящее время достаточно большой популярностью пользуются паровые утюги из алюминия, керамики, тефлона, а также нержавеющей стали, у каждого из которых есть свои преимущества.