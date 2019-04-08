Эрдоган хочет обсудить с Путиным возможную турецкую операцию в Сирии

Анкара, 8 апреля. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган хочет в ходе поездки в Москву обсудить с российским коллегой Владимиром Путиным возможную новую военную операцию Анкары в Сирии.

С соответствующим заявлением турецкий лидер выступил перед вылетом в российскую столицу. По его словам, все приготовления турецких военных закончены, все готово для начала операции.

«Во время визита в Россию с глазу на глаз [с Путиным] мы обсудим эту тему среди прочих», — добавил Эрдоган.

Напомним, президент Турции ранее сообщал о готовности Анкары начать операцию на востоке от Евфрата, а также в сирийском Манбидже против курдских бойцов из состава Отрядов народной самообороны (YPG), если американские военные не выведут их оттуда. Впоследствии Эрдоган заявил о намерении перенести начало военной операции в Сирии. Это произошло после его телефонной беседы с президентом США Дональдом Трампом 14 декабря, по итогам которой глава Белого дома принял решение вывести войска с территории Сирии, пишет «Газета.ru».

Анкара связывает радикалов YPG с Рабочей партией Курдистана (РПК), которая признана в Турции и ряде других стран террористической организацией. Турецкая сторона за время сирийского конфликта провела две масштабные антикурдские операции на севере Сирии и в настоящее время планирует третью. Вооруженный конфликт в сирийском государстве длится с 2011 года.

Президенты России и Турции в понедельник обменяются мнениями по всему спектру отношений между странами на восьмом заседании российско-турецкого Совета сотрудничества высшего уровня.