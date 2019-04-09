«Самые честные выборы». Часть 49: «старики-разбойники» из горсовета против мэра-лесбиянки

Создатель агентства USA Really Александр Малькевич продолжает публикацию глав своего политического «сериала» о перманентной избирательной кампании в США.

Можно ли в США лишить власти всенародно избранного мэра? Причем безо всякого повода и без решения суда. Легко! Но обо всем по порядку. Городок Белфаст в штате Мэн долгие годы олицетворял собой полный покой американской глуши: мэром города стабильно в течение 30 лет выбирали Уолтера Эша.

В 80-х годах прошлого века он был президентом белфастской железной дороги Moosehead, во времена, когда город еще владел акциями компании. Эш также управлял «гаражом Ист-Сайда» в течение 40 лет, пока не ушел в отставку. До этого времени горожане частенько видели его за рулем эвакуатора. В общем, патриархальный город, патриархальный мэр и полное спокойствие.

Казалось бы, неожиданностей быть не должно, но горожане посчитали, что Эш на своем месте засиделся, и в ноябре 2017 года его всенародно сместили с должности. Автомеханик напрасно считал, что его 30-летняя работа в правительстве даст ему хоть какую-то гарантию: его оппонентом выступила… 26-летняя медсестра Саманта Парадис. Она лично обошла 2,5 тысячи избирателей города, заручилась поддержкой двух членов городского совета и стала новым — молодым и энергичным — мэром.

В принципе, было бы за что бороться: мэр в Белфасте — это свадебный генерал, он ничего не решает, не имеет голоса в городском совете и права вето. Разве что на личной популярности можно что-то выгадать и повлиять на политику города. В свое время Эш, например, блокировал попытки губернатора штата сократить программу освобождения городского имущества от налогов. Выделил гранты в размере 5,56 млн долларов для ряда проектов по всему городу, включая ремонт витрин в центре Белфаста в обмен на уменьшение арендной платы для мелкого бизнеса. И в целом добился больших успехов в улучшении местной экономики.

Конкурировать с таким политиком, работающим на экстенсивное развитие, Саманте Парадис пришлось жестко. Тем более что она приехала в Белфаст совсем недавно. Поэтому сделала упор на две вещи, волнующие американского гражданина, — здравоохранение и налоги. Новый мэр также выступила за политику расширения доступа к высокоскоростному Интернету как одной из форм экономического развития. Она отметила, что 30% жителей Белфаста за пределами города не имеют доступа к высокоскоростной широкополосной связи (между прочим).

Неофициальный лозунг Парадис во время выборов был: «Я хочу стать доступным лидером».

И это сработало. Тем более что жители Белфаста были уверены: в 72 года политику стоит уйти. И Эш ушел. Ну а пришла, стало быть, «первая мэр-лесбиянка», как сама аттестовала себя Парадис (похоже, она была права: только спустя полтора года во главе Чикаго тоже встала представительница ЛГБТ-сообщества).

В общем, в ноябре 2017 года Парадис набрала 1264 голоса против 959 у Эша и стала мэром. 26-летняя медсестра, придя к власти, круто взялась за дело: в день ее присяги, через неделю после выборов, представители норвежской фирмы Nordic Aquafarms предложили Парадис поставить на берегу Белфаста одну из крупнейших крытых рыбных ферм в мире. Фирма заявила, что планирует инвестировать 150 миллионов долларов в новый объект, а также что будущие этапы строительства могут увеличить эти инвестиции до ошеломляющих 500 миллионов долларов.

На сегодняшний день это самый большой коммерческий проект, который видела эта часть штата Мэн. Жители предсказуемо разделились на два лагеря: одни захотели денег на развитие города, вторые озаботились сохранением «девственных лесов» возле реки Литтл и возможным загрязнением ее стоками с фермы. Сюда вмешалась еще извечная вражда провинциалов к иностранцам: обманут же — недорого возьмут.

Парадис как молодой политик внезапно из подающего надежды мэра превратилась в глазах белфастцев в некомпетентную девочку. Жители просто не поверили, что местные политики и городские служащие должным образом проверят это предложение. Фракции начали битву на общественных слушаниях, а продолжили в Facebook. Лосось стал камнем преткновения и на городском совете. Если помним, мэр города на совете не имеет права голоса, но идея-то была Саманты Парадис.

В этот момент мудрый политик вроде Эша тихо сидел бы и ждал, чем все кончится, потому что для силового воздействия у него просто не было бы рычагов. Возможно, часть противников так или иначе ему бы удалось перетянуть на свою сторону, используя дипломатию и старые связи. И таким образом протащить выгодный для города проект. Но Парадис подумала, что главное — это обеспечить здоровье правительства Белфаста, и ввела пятиминутные перерывы в конце каждого часа «для посещения туалета и медитации», а также завершение обсуждений в 22.00.

Если мы вспомним многочасовые прения в Сенате, во время которых нельзя останавливаться, то станет ясно, что гигиеническую инициативу нового мэра встретили в штыки. Старые белфастские политики заподозрили в ней коварное желание затянуть обсуждение и заглушить споры. Разочарование достигло апогея в начале ноября, когда члены совета посетовали, что Парадис относится к ним как к группе детсадовцев.

Советник Майк Херли сказал, будто чувствует, что она проявляет «чрезмерный авторитарный инстинкт» в своем отказе учитывать чувства совета. Чуть позже высказывания стали более откровенными: мэр не угодила старым политикам тем, что она молода, не имеет опыта в политике, относится к сексуальному меньшинству, и тем, что она женщина. И вправду: если взять самого молодого члена совета, то Саманта Парадис младше его в два раза.

Конфликт старого поколения, не привыкшего к потрясениям, и молодого мэра привел к эффекту, который отражен в поговорке: «Не вливай молодое вино в старый мех». И в том и в другом случае рванет. Правда, Парадис заявила: она уверена, что все устаканится, сообщество и городской совет разберутся в своих проблемах. На вопрос о том, что она может делать лучше, мэр ответила следующее.

«Думаю, я могла бы больше улыбаться на встречах. Мне нужно показать счастье», — сказала она.

Но этого оказалось мало. Комментировать представления мэра о своей работе («больше улыбаться») мне даже как-то неудобно.

Открытый конфликт между мэром города и городским советом вспыхнул после публикации статьи Саманты в The Republican Journal, в которой она заявила, что подвергается сексизму, эйджизму (дискриминация отдельных людей или групп людей по возрастному признаку) и «лицемерию», находясь на посту мэра. Советники, полагая, что эти слова были сказаны про них, 27 ноября прошлого года созвали экстренное заседание, на котором проголосовали за запрет Парадис выступать от имени совета. Кроме того, они приняли решение о выходе Саманты из «коалиции мэров по вопросам занятости и экономического развития», в которой она представляла город.

В общем, единогласно проголосовали «запретить мэру Саманте Парадис публично представлять совет». Жители Белфаста уже поняли, что совершили ошибку, но как ее исправлять — теперь не совсем ясно. Ну а чего они хотели? Американская политическая система основана на взаимном поглаживании, умении изящно оскорблять без оскорблений и лавировать между мнениями, не давая определенного ответа. Такого навыка у Парадис нет и быть не могло. Поэтому она обнародовала внутренние конфликты совета, а этого ей простить не смогли.

Теперь кратко в целом по ситуации. Первое: в Америке неожиданно легко стало избраться новичку — есть запрос на «свежие лица». Особенно (надо признать) помогает нетрадиционная сексуальная ориентация. Второе: «дискриминация» — это обоюдоострое оружие: геев обижать публично вроде бы нельзя, но и стариков — тоже. Несколько неосторожных высказываний — и твоя карьера под угрозой. Третье: элиты в любом городе и регионе все равно пытаются контролировать любого, кто избран не ими, и готовы порой силой навязать свою власть.

Пример Белфаста крайне показателен: стал мэром «случайный человек» — ну и что, ему, как мы видим, можно «запретить работать мэром публично». Сиди себе, получай зарплату и не мешайся под ногами. Впрочем, это стало таким прецедентом, что в ситуацию вынуждены были вмешаться «высшие силы». Уж не знаю, что они делали, но в итоге совет Белфаста уладил разногласия с мэром: олдермены и мэр обменялись извинениями и пожали друг другу руки.

То есть на очередном заседании Саманта сразу стала каяться, признавшись, что «недостаточно оценила влияние» своей статьи. Ну а депутаты отменили свое прежнее решение. Показав «девчонке» и «выскочке» ее (и свое) место во властной «пищевой цепи».

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