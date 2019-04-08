Как трения ОПЕК+ с Трампом тянут цены на нефть вверх

Рост цен на нефть говорит о том, что ОПЕК+ одерживает победу надо президентом США Дональдом Трампом. Такое мнение в комментарии Федеральному агентству новостей высказал главный стратег «УНИВЕР Капитал» Дмитрий Александров.

Нефть дорожает

Цены на нефть продолжают расти после значительного повышения на прошлой неделе. Стоимость барреля марки Brent поднялась выше психологически важной отметки в $70 за баррель. Эти значения — максимальные с начала ноября 2018 года.

Июньские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures сегодня торгуются по $70,63 за баррель. Котировки контрактов на марку WTI на май на Нью-Йоркской товарной бирже поднимались до $63,36 за баррель.

Отметим, что с начала текущего года цена Brent подскочила на 30,7%, WTI — на 39%.

Причины и прогнозы

Начальник отдела экспертов по фондовому рынку «БКС Брокер» Василий Карпунин рассказал, что совокупный рост с начала года составляет более 30%. Этому способствует как действия стран ОПЕК+, продолжающих сокращать предложение по нефти в течение четырех месяцев подряд, так и оптимизм в отношении торговых переговоров между США и Китаем.

«Кроме того, свою положительную роль играет и фактор смягчения риторики ключевых мировых ЦБ (ФРС и ЕЦБ) в отношении денежно-кредитной политики. Позитивное влияние оказывают и ожидания ужесточения санкций в отношении крупных нефтяных экспортеров, Ирана и Венесуэлы», — пояснил Василий Карпунин.

По мнению экономиста, после преодоления уровня в $70 по Brent с технической точки зрения открывается потенциал для движения к целевым ориентирам $72,5-72,7. А уже около этих уровней восходящий тренд вполне может остановиться на фоне накопленной перекупленности.

Главный стратег «УНИВЕР Капитал» Дмитрий Александров отметил, что, благодаря соглашению между странами ОПЕК+ и продвигающимся переговорам между США и КНР, рост цен на нефть до $70 за баррель Brent стал возможным.

«В прошлую пятницу стали доступными данные о том, что США после длительного снижения буровой активности, наконец, повысили количество буровых установок на 15 единиц. Однако это все еще не является достаточным для того, чтобы заявить претензии на значительное ускорение роста объема нефтедобычи. Сегодня с утра баррель Brent прибавляет в цене порядка 0,55%, что дает возможность ожидать появление тенденции на движение к порогу в $72,5- 72,7, но не далее», — считает эксперт.

По мнению экономиста, после преодоления этого порога, цена, скорее всего, стабилизируется или даже немного упадет — этого можно ожидать с появлением фона в виде накопленной перекупленности. Так или иначе, сегодняшняя стоимость Brent — это рекордное значение c ноября прошлого года, которое говорит о том, что в трениях с президентом США Дональдом Трампом ОПЕК+ все еще одерживает верх.

Ранее президент Соединенных Штатов Дональд Трамп призвал страны ОПЕК+ увеличить добычу нефти, поскольку цены на «черное золото» сегодня слишком высокие.