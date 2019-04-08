Индекс Мосбиржи в понедельник обновил исторический максимум

Москва, 8 апреля. Индекс МосБиржи, один из основных российских фондовых индикаторов, утром в понедельник обновил исторический максимум. Он превысил 2553 пункта на фоне благоприятной внешней сырьевой конъюнктуры.

Отмечается, что к 10.08 по московскому времени индекс МосБиржи вырос до 2553,01 пункта. При этом индекс РТС поднялся до 1231,95 пункта. В понедельник на Московской бирже доллар просел до 65,28 рубля.

Как пишет «Свободная пресса», ранее эксперт рассказал, когда ждать курс доллара по 70. Аналитик FxPro Александр Купцикевич уточнил, что динамика российского валютного рынка демонстрирует явное сохранение тренда на рост, который сформировался в двадцатых числах марта, а недавний прирост стал не более чем небольшим откатом в рамках восходящей тенденции. По его мнению, в рамках этого тренда, на этой неделе пара доллар-рубль продолжит рост к 65.8−66, а евро — к 74.00.