Замглавы президентского совета Ливии поддержал Хафтара

Триполи, 8 апреля. Вице-председатель президентского совета Ливии Али аль-Катрани заявил о своей поддержке военных операций Ливийской национальной армии (ЛНА) под руководством маршала Халифы Хафтара.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал 218 TV, аль-Катрани поддержал военные операции сил ЛНА в ливийской столице, которые проводит Хафтар. Кроме того, аль-Катрани оставил пост замглавы президентского совета Ливии. По данным телеканала Al-Arabiya, аль-Катрани покинул пост из-за недовольства действиями премьер-министра правительства национального согласия Файеза Сарраджа. Он обвинил его в принятии единоличных решений.

Напомним, 4 апреля командующий ЛНА Хафтар приказал начать наступление на Триполи, где располагается правительство национального согласия. На следующие сутки после начала наступления подразделения ЛНА заняли международный аэропорт Триполи.

Как стало известно ранее, подразделения ЛНА начали продвижение в восточные районы столицы государства — Триполи. ЛНА установила контроль над военным лагерем «Ярмук», который расположен к югу от ливийской столицы.

Напомним, в 2011 году после убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в стране воцарился политический кризис. В настоящее время в Ливии установлено двоевластие: восток страны находится под контролем избранного парламента, а запад — под контролем созданного при поддержке Организации объединенных наций и Европейского союза правительства национального согласия во главе с Файезом Сарраджем.