Президент ЦАР пригрозил уволить любого чиновника за нарушение Хартумского соглашения

Банги, 7 апреля. Чиновник Центральноафриканской республики любого ранга будет незамедлительно уволен с госслужбы за нарушение Хартумского соглашения или причастность , заявил президент страны Фаустин-Архангел Туадера на первом заседание кабинета правительства премьера Фирмина Нгребады.

Во встрече приняли участие новые члены кабинета министров — представителей военно-политических групп. Туадера указал на особое значение Хартумского соглашения для восстановления мира в стране. Он также пригрозил увольнениями не только за нарушения пунктов этого документа, но и за причастность к коррупции и конфискации государственной собственности.

Как отмечает местное издание Djonisango, члены военно-политических группировок высоко оценили призыв президента и заверили Туадеру, что будут следовать национальным интересам в соответствии с Хартумским соглашением.

В начале февраля этого года «Газета.ру» сообщила, что Фостен-Арканж Туадера подписал мирное соглашение между членами правительства и представителями 14 вооруженных группировок на переговорах в столице Судана Хартуме.