Бывший владелец «Спартака» прокомментировал возможную отставку Кононова

Москва, 8 апреля. Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко в разговоре с Федеральным агентством новостей прокомментировал появившуюся информацию о возможной отставке наставника красно-белых Олега Кононова после поражения от ЦСКА 0:2.

«Абсурдом будет не отправить Кононова в отставку, абсурдом было вообще его назначать. Продолжаю настаивать на том, что он не тренер для «Спартака». Ему приписывают определенные результаты, но в матче с «Зенитом» и «Тереком» результат обеспечили ошибки судей, которые потом подтвердил глава департамента судейства Егоров. Может, он хороший человек и неплохой специалист, но он не подходит «Спартаку», — заявил менеджер.

По его мнению, сезон складывается для команды крайне неудачно.

«На словах говорилось о возвращении футбола Романцева и Бескова, но я этого не увидел. Ещё повезло, что «Уфа» обыграла «Ростов», иначе бы уже в следующем туре «Спартак» мог оказаться шестым. Борьба за пятое место — не то, чего хочет Федун, который вкладывает в команду большие деньги», — подчеркнул Червиченко.

Ранее «Советский спорт» сообщил, что в понедельник, 8 апреля состоится заседание совета директоров «Спартака», на котором будет приниматься решение о дальнейшей судьбе главного тренера.