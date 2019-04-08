Экс-депутат Рады предрек побоище во время дебатов Зеленского и Порошенко на стадионе

Кандидаты в президенты Украины Владимир Зеленский и Петр Порошенко должны провести дебаты в телевизионной студии, считают в украинском Центризбиркоме. Так в ЦИК Украины отреагировали на планы кандидатов устроить дебаты на стадионе «Олимпийский» в Киеве. Клоунадой и профанацией, да к тому же очень опасной считает экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник идею организации предвыборных дебатов на 70-тысячном стадионе.

«Поведение кандидатов в президенты — это сумасшедший позор, это унижение Украины и украинцев, — подчеркнул Олейник в комментарии Федеральному агентству новостей. — Вспомните всю эту позорную историю с дебатами, со сдачей анализов и так далее. Ничего из этого не предусмотрено законом, в том числе встреча на стадионе. Это сплошная манипуляция. Сегодня можно сказать, что второй тур выборов происходит, как говорится, по приколу, но при этом страсти накаляются нешуточные».

Олейник напомнил, что крупнейший украинский стадион «Олимпийский» вмещает до 70 тысяч человек.

«Видимо, представителей обоих кандидатов будет на паритетных началах примерно по 35 тысяч, — полагает собеседник ФАН. — Страсти там явно разгорятся нешуточные. Мы знаем, как ведут себя футбольные фанаты, и боюсь, что там произойдет что-то подобное. Если дело дойдет до серьезной перепалки, никакая полиция не справится с разъяренной толпой. Предрекаю: это будет побоище и ходынка. Эти кандидаты думают, как быть красивыми, а умными кто будет? Тем более, что эти дебаты ничего не решают, все уже определилась, так что все, что мы сейчас видим, это чистая клоунада и, откровенно говоря, полная профанация».

По словам Олейника, действующий президент Украины Петр Порошенко чувствует, что теряет власть, и готов на все в попытке ее удержать.

«Если так пойдет дальше, то скоро Порошенко займет вакантное место Зеленского в «Студии Квартал 95», — с иронией отметил экс-депутат Рады. — Но больше всего меня поразила идея дебатов на стадионе. Придумать такое могли только абсолютно неадекватные люди».

Олейник рассказал, что в бытность судьей он, когда видел неадекватное поведение участников процесса, назначал судебно-психиатрическую экспертизу.

«Похоже, сегодня украинское общество должно настаивать, чтобы для этих двоих пригласили специалистов с особыми знаниями. Нужно проверить, насколько они вменяемые, а то жадность до власти им глаза застит. Но, к сожалению, борьба идет не на жизнь, поэтому и ставки высоки», — подчеркнул Владимир Олейник.

Ранее глава ЦИК Украины Татьяна Слипачук заявила, что дебаты кандидатов в президенты — это официальное мероприятие, которое должно проводиться в соответствии с установленными правилами и оплачиваться из бюджетных денег. Согласно постановлению ЦИК, дебаты Зеленского и Порошенко должны пройти в студии Общественного телевидения Украины.

Напомним, в первом туре президентских выборов на Украине, который прошел 31 марта, Зеленский набрал 30,24% голосов, а Порошенко вдвое меньше — 15,95%. Кандидаты выразили намерение провести дебаты перед вторым туром, по предложению Зеленского — на 70-тысячном киевском стадионе «Олимпийский». Дебаты были намечены на 19 апреля, но в последний момент Порошенко предложил перенести их на 14 апреля.