ЦИК Украины потребовал провести дебаты Порошенко и Зеленского в студии

Киев, 8 апреля. Дебаты шоумена и кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского и действующего главы государства Петра Порошенко должны пройти в телевизионной студии. С таким требованием выступила центральная избирательная комиссия Украины после сообщений о предстоящей встрече кандидатов в президенты на киевской арене «Олимпийский».

Председатель ЦИК Татьяна Слипачук заявила, что дебаты кандидатов на пост главы страны являются официальным мероприятием, которое оплачивается из государственного бюджета и должно пройти по действующему законодательству Украины.

ЦИК Украины потребовал, чтобы дебаты Зеленского и Порошенко прошли в студии телевизионного канала «Суспильный», сообщает агентство «РБК Украина».

В постановлении ведомства также указан точный адрес телестудии, куда должны явиться кандидаты.

Ранее руководитель Национального общественного телевидения Украины (НОТУ) Зураб Аласания рассказал, что дебаты на «Олимпийском», по последним подсчетам, обойдутся в миллион долларов. Средства пойдут на подготовку онлайн-трансляции, обеспечение безопасности и возведение сцены. Он также отметил, что НОТУ приступило к переговорам с обоими кандидатами.

До старта первого тура выборов Петр Порошенко, Владимир Зеленский и Юлия Тимошенко должны были принять участие в официальных дебатах на украинском канале «Первый», но в результате в мероприятии участвовала лишь лидер фракции «Батькивщина» Юлия Тимошенко.

Дебаты кандидатов запланированы на 19 апреля, второй тур выборов пройдет 21 апреля.