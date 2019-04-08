Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Украина

ЦИК Украины потребовал провести дебаты Порошенко и Зеленского в студии

445
0 Оставить комментарий

ЦИК Украины потребовал провести дебаты Порошенко и Зеленского в студии

Киев, 8 апреля. Дебаты шоумена и кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского и действующего главы государства Петра Порошенко должны пройти в телевизионной студии. С таким требованием выступила центральная избирательная комиссия Украины после сообщений о предстоящей встрече кандидатов в президенты на киевской арене «Олимпийский».

Председатель ЦИК Татьяна Слипачук заявила, что дебаты кандидатов на пост главы страны являются официальным мероприятием, которое оплачивается из государственного бюджета и должно пройти по действующему законодательству Украины.

ЦИК Украины потребовал, чтобы дебаты Зеленского и Порошенко прошли в студии телевизионного канала «Суспильный», сообщает агентство «РБК Украина».

В постановлении ведомства также указан точный адрес телестудии, куда должны явиться кандидаты.

Ранее руководитель Национального общественного телевидения Украины (НОТУ) Зураб Аласания рассказал, что дебаты на «Олимпийском», по последним подсчетам, обойдутся в миллион долларов. Средства пойдут на подготовку онлайн-трансляции, обеспечение безопасности и возведение сцены. Он также отметил, что НОТУ приступило к переговорам с обоими кандидатами.

До старта первого тура выборов Петр Порошенко, Владимир Зеленский и Юлия Тимошенко должны были принять участие в официальных дебатах на украинском канале «Первый», но в результате в мероприятии участвовала лишь лидер фракции «Батькивщина» Юлия Тимошенко.

Дебаты кандидатов запланированы на 19 апреля, второй тур выборов пройдет 21 апреля.

Автор: Сергей Петров
Источник: РБК Украина
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров