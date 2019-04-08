Гаджиев оценил работу Евсеева в «Уфе» после победы над «Ростовом»



Уфа, 8 апреля. Бывший главный тренер «Крыльев Советов», «Анжи» и «Амкара» Гаджи Гаджиев поделился с Федеральным агентством новостей мнением о первых неделях работы Вадима Евсеева на посту наставника «Уфы».

«Ученик он мой или нет — ему самому решать. У него было много достойных учителей: в частности, в бытность игроком он работал под руководством Юрия Семина. Мы 2,5 года провели с Евсеевым вместе. Наверное, это тоже наложило какой-то отпечаток на его работу», — считает специалист.

По его мнению, Евсеев верно оценивает текущие результаты команды.

«Он сам в интервью после матча трезво рассуждал о том, что за тот короткий отрезок времени, который у него был, глобальных изменений не совершишь. Они были сконцентрированы на тщательной подготовке к сопернику, учитывая сильные и слабые стороны: свои и соперника», — заявил тренер.

Он также обратил внимание, что перспективы «Уфы» в чемпионате ему видятся вполне радужными.

«Главным претендентом на вылет «Уфа» и не считалась. Слишком неудачно складывается чемпионат для «Енисея». В нашем чемпионате такая конкуренция, что даже хорошая команда может вылететь при неудачном стечении обстоятельств. На мой взгляд, «Уфа» — команда с потенциалом, с грамотно работающим менеджментом. Неслучайно в прошлом сезоне они были шестыми. Но потеряли нескольких важных игроков и, может быть, поспешили с назначением пусть и талантливого, но неопытного тренера. Сказалась и борьба на два фронта — еврокубки забирают немало сил и эмоций у футболистов», — считает Гаджиев.

Евсеев входил в тренерский штаб Гаджиева в «Амкаре». После своего ухода Гаджиев рекомендовал руководству «Амкара» именно Евсеева, который сумел сохранить место команды в премьер-лиге.

Специалист возглавил «Уфу» 27 марта. Под его руководством команда сыграла вничью с ЦСКА 2:2, переиграла «Ростов» 1:0 и выбралась из зоны вылета.