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Россия

Умер бывший член ЦИК РФ Василий Лихачев

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Умер бывший член ЦИК РФ Василий Лихачев

Москва, 8 апреля. Бывший член ЦИК России Василий Лихачев умер. Об этом рассказал заместитель председателя Центризбиркома Николай Булаев.

Как пишет ТАСС, он уточнил, что смерть Лихачева подтвердили.

Лихачев вошел в состав в состав Центральной избирательной комиссии в марте 2016 года. Осенью 2018 года он ушел в отставку по собственному желанию. Сам Лихачев объяснил это тем, что выполнил поставленным им задачи. В Центризбиркоме Лихачев курировал международное сотрудничество, а также взаимодействие с международными наблюдателями.

До этого он был депутатом фракции КПРФ. С 1995 по 1998 год Лихачев был руководителем Госсовета Татарстана, а с 1998 по 2003 год — занимал пост постоянного представителя России при Европейском союзе.

Умер бывший член ЦИК РФ Василий Лихачев

Автор: Алия Садыкова
Источник: ТАСС
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