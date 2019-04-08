Правительство РФ утвердило госпрограмму по научно-технологическому развитию страны

Москва, 8 апреля. Правительство РФ утвердило госпрограмму «Научно-технологическое развитие Российской Федерации» на 2019–2030 годы. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте кабинета министров.

Согласно государственной программе, рассчитанной на 2019-2030 годы, ассигнования из федерального бюджета на ее реализацию в текущем году составят 688,3 миллиарда рублей, в 2020 году — 740,7 миллиардов рублей, а в 2021 году — 795,9 миллиардов рублей.

«К 2030 году объем ассигнований федерального бюджета на реализацию госпрограммы планируется довести до более чем 1 трлн рублей в год», — подчеркивается в документе.

Напомним, в начале января президент РФ Владимир Путин поручил правительству подготовить предложения по научному сопровождению национальных проектов и распорядился привлечь к работе по научному сопровождению нацпроектов советы по приоритетным направлениям научно-технологического развития РФ.