В России отреагировали на заявление Киева об испытаниях ракеты «Нептун»

Советник Петра Порошенко по вопросам армии Юрий Бирюков заявил, что новый ракетный комплекс «Нептун» сможет преодолевать расстояние в 300 км и поразить цели в Севастопольской бухте. Однако Россию не стоит пугать таким залихватскими заявлениями, так как ее оборонный потенциал заметно превосходит украинский, уверен военный эксперт Виктор Литовкин.

Бирюков в интервью украинскому блогеру Владимиру Бучко расхвалил испытания «Нептуна», назвав его «угрозой для РФ». Также, по его словам, ракета может «стелиться» вдоль поверхности моря на высоте пять метров и атаковать крупные корабли.

Резюмируя, он предположил, что «россияне нервничают» из-за этой ракеты, поскольку Москва якобы всегда надеялась на «отсталость» Киева.

В России же со скепсисом отнеслись к словам об «опасности» украинского вооружения. Военный обозреватель ТАСС, полковник в отставке Виктор Литовкин в беседе с Федеральным агентством новостей обратил внимание, что «Нептун» еще не испытывали на большой дальности, поэтому заявления Бирюкова выглядят странно. Кроме того, собеседник ФАН напомнил, что украинское оружие — немного трансформированная ракета российского производства.

«Помните, как у Крылова: знать она сильна, коль лает на слона? Да, такая ракета имеется на вооружении у Украины, но вообще-то это российская Х-35, которую Киев приспособил для кораблей и береговой обороны. То, что она может летать на 300 км — это еще вопрос, ее еще ни разу не испытывали на таком расстоянии. Даже если «Нептун» и может быть использована на такой дальности, ну и что, у Украины много других вооружений, которые могут летать на большие расстояния», — отметил Литовкин.

По словам Литовкина, что бы ни говорили на Украине, там прекрасно понимают, что в случае реальных боевых действий им не одолеть Россию, ответ Москвы будет стремительным и эффективным.

«Там понимают, как только они запустят что-либо, ответный удар будет такой силы, что у Киева ничего не останется — ни одного корабля, самолета и так далее. Как говорится, не хвались, едучи на рать… Надо спокойно относиться к таким залихватским заявлениям. Украина пытается надуть щеки и показать, что ее [оборонный арсенал] лучше, чем он есть, но это все не соответствует действительности», — объяснил военный эксперт.

Литовкин также подчеркнул, что на современной международной арене угроза провокаций исходит не только со стороны Украины, но и стран Запада, прежде всего, Соединенных Штатов. Тем не менее Россия сможет парировать любые угрозы, добавил он.

«Не только Украина может получить, но и те страны НАТО, которые хвастаются своими вооружениями, они знают, что в ответ получат по полной», — резюмировал собеседник агентства.

Накануне сообщалось, что Россия дважды развеяла иллюзии членов НАТО о прочности блока. С таким заявлением выступил известный российский политолог Владимир Сатановский.