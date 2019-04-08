Путин заявил, что Интернет должен оставаться свободным

Москва, 8 апреля. Интернет должен оставаться свободным, заявил президент РФ Владимир Путин. Он также выразил убеждение, что Россия и впредь должна следовать этому принципу, и власти страны должны сделать все, чтобы бизнес-инициативы и стартапы имели все условия для широкого обмена информацией.

На это глава государства указал в своем приветствии участникам, организаторам и гостям десятого Российского форума по управлению Интернетом. Обращение зачитал первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко, пишет ТАСС.

Кроме того, Путин указал на необходимость противодействия использованию всемирной сети в преступных целях, борьбе с распространением контента, опасного для граждан и интересов государства. Это, как подчеркнул российский лидер, требует участия всего интернет-сообщества.