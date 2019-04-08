Эмилия Кларк забыла финал «Игры престолов»

Москва, 8 апреля. Известная британская актриса Эмилия Кларк, которая сыграла в популярном телесериале «Игра престолов» Дейенерис Таргариен, призналась, что не помнит финал сериала. Об этом она заявила во время телешоу Saturday Night Live.

Во время телепрограммы, ведущим которой был актер Кит Харингтон, исполнивший роль Джона Сноу, зрители из зала задавали ему вопросы, касающиеся финала сериала. Неожиданно у микрофона появилась Эмилия Кларк, она задала аналогичный вопрос.

Харингтон напомнил коллеге, что она тоже снималась в сериале, поэтому должна помнить его финал. Однако актриса заявила, что, к сожалению, забыла, чем закончится картина. Она посетовала, что большую часть съемочного процесса разговаривала с драконом — теннисным мячиком на палке.

Ранее сообщалось, что один из создателей «Игры престолов» рассказал о возвращении одного из персонажей в заключительном сезоне проекта. Супервайзер по спецэффектам Джо Бауэр признался, что в восьмой части появится ранее уже знакомый зрителям лютоволк Джона Сноу по кличке Призрак, который последний раз появлялся в кадре в шестом сезоне.

Отметим, съемки восьмого сезона сериала уже завершены. Последние серии выйдут в первой половине 2019 года. Первая серия заключительного сезона «Игры престолов» выйдет на экраны 14 апреля. Ранее стало известно, что документальный фильм, повествующий о создании популярного телевизионного сериала, выйдет на экраны 26 мая. Фильм покажут через неделю после выхода заключительного эпизода киносаги.