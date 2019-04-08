Путин заявил о готовности РФ к сотрудничеству в Арктике

Москва, 8 апреля. Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия неизменно стремится укреплять взаимодействие с государствами Арктического региона. Об этом говорится в приветствии главы государства участникам и гостям V Международного арктического форума «Арктика — территория диалога».

Международный форум «Арктика — территория диалога» пройдет в Петербурге с 9 по 10 апреля. Главной темой встречи станет «Арктика. Океан возможностей», при этом в рамках форума будут представлены три направления: «Прибрежные территории», «Открытый океан» и «Устойчивое развитие».

Президент РФ отметил, что форум пользуется широкой общественной поддержкой. Кроме того, международное мероприятие объединяет представителей экспертных и научных кругов, видных политиков и бизнесменов из разных стран.

«Подчеркну, Россия неизменно стремится укреплять взаимодействие с государствами Арктического региона», — добавил Путин.

По словам главы государства, Арктика может стать территорией мира, стабильности и партнерства только при условии взаимодействия сторон. Путин заявил о готовности РФ к многогранному сотрудничеству.

Ранее министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики выступило с инициативой распространить на арктическую зону особый режим свободного порта. Идея предполагает создание налоговых льгот, облегчение таможенных процедур и уменьшение административных преград. Отметим, что Путин поручил до 1 июля 2019 года внести в Государственную думу проект развития арктической зоны.