10 мирных жителей стали жертвами террористической атаки на западе провинции Хама

Дамаск, 8 апреля. Число погибших при атаке террористов в Масьяфе (сирийская провинция Хама) достигло 10 человек. Порядка 15 человек получили ранения, в данный момент они находятся в больнице. За их состоянием следят врачи.

На месте побывал специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН), находящийся в данный момент в республике.

Напомним, что запрещенная в России террористическая группировка «Джебхат ан-Нусра»1, дислоцированная в окрестностях Хамы и Идлиба, проникла в район, находящийся под мировым соглашением, и обстреляли жилые дома, в которых находились люди. В результате ракетной атаки боевиков несколько домов также было разрушено. Ряд ракет упал у входа в Национальный госпиталь и в детскую секцию, из-за чего в итоге погибли 4 мирных жителя и были ранены 14 человек.

Подразделения сирийской правительственной армии отреагировали на действия незаконных вооруженных группировок ответным огнем.

В нашем распоряжении оказалось видео, снятое в больнице, где сейчас находятся пострадавшие:

Генеральный директор Национальной больницы Масьаф Махер Юнис сказал, что террористические группы не впервые атакуют больницу с помощью гранатометов, но прошедшая атака стала самой сильной.

Масьяф долгое время находился между двух огней. Неоднократно город пытались захватить террористы группировки «Исламское государство»1, деятельность которой запрещена в России. Долгое время боевики занимали обширную территорию на востоке провинции Хама, вокруг города Акербат. Тем не менее, при поддержке российской авиации правительственным войскам удалось взять силы террористов в кольцо и ликвидировать угрозу «Исламского государства» в этой части Сирии. 2 сентября 2017-го года стратегически важный населенный пункт Акербат вновь перешел под контроль Дамаска, а террористы были уничтожены.

Однако на этом военные действия в районе Масьяфа не были окончены. Стоит отметить, что расположенный в городе научно-исследовательский центр не раз подвергался ракетным ударам. Так, в начале апреля 2018 года силы коалиции во главе с Соединенными Штатами Америки атаковали его из акватории Средиземного моря, а чуть позже, в июле – удар нанес уже Тель-Авив.

1 Организация запрещена на территории РФ.